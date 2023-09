Usman Garuba, niente ritorno in EuroLega: firma in NBA

Dopo il taglio da parte degli Oklahoma City Thunder, che a loro volta lo avevano preso da Houston, per Usman Garuba sembrava ai titoli di coda l’avventura NBA. Per lui si parlava di un ritorno in EuroLega, dove aveva esordito tra i “grandi” con il Real Madrid prima di venire scelto al Draft 2021 con la 23° chiamata assoluta. Il centro spagnolo sembrava vicino proprio ai Blancos, ma secondo Shams Charania ha ora invece trovato un accordo con i Golden State Warriors.

Garuba, 3.0 punti e 4.1 rimbalzi di media a Houston nella scorsa stagione, firmerà un two-way contract con gli Warriors. Una soluzione per giocarsi le ultime chance in NBA ad appena 21 anni: il lungo cercherà un rilancio e un posto fisso nella formazione allenata da Steve Kerr, un po’ leggerina sotto canestro. Gli Warriors contano infatti i soli Kevon Looney, Draymond Green e Dario Saric nel proprio frontcourt.

Free agent center Usman Garuba has agreed to a two-way NBA contract with the Golden State Warriors, sources tell me and @anthonyVslater. The former Rockets first-round pick is coming off averaging 8.2 points and 4 rebounds for Spain in the FIBA World Cup.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 15, 2023