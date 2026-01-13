Valerio Antonini non si arrende: “Distruggeremo la giustizia sportiva e l’anno prossimo saremo di nuovo in Serie A”

Valerio Antonini non molla, all’indomani della sentenza del Giudice Sportivo che ha deciso l’esclusione della Trapani Shark dal campionato di Serie A in corso il presidente del club siciliano ha rilasciato un’intervista a Domani. Antonini ha parlato dei prossimi passi da intraprendere, che come aveva già anticipato saranno presso la giustizia ordinaria.

“Cosa mi aspetto dal futuro? Il ripristino della verità dei fatti, quindi vincere nei tribunali che meritano, quelli della giustizia ordinaria. E riavere, per giugno, i due titoli sportivi assolutamente in linea con quello che erano all’inizio dell’anno, in modo da poter iniziare una nuova stagione tranquillamente in Serie C nel calcio e in Serie A nel basket“ ha dichiarato Antonini, che quindi si auspica di ripartire regolarmente dai nastri di partenza del prossimo campionato. Un’opzione che, ad oggi, sembra qualcosa di lontanissimo.

Un risultato che porterà, secondo il dirigente granata, ad una “distruzione” della giustizia sportiva, ormai vero avversario di Antonini in questa battaglia. “Andrò fino in fondo. Non mollo di un centimetro. Il piano è che dobbiamo vincere con la giustizia ordinaria e poi ci dovranno restituire tutto quello che ci hanno tolto. Se vinciamo, evidentemente ci dovranno restituire tutto quello che ci hanno levato. E se non succede? Andremo alla Corte europea. Abbiamo già preparato anche un ricorso come ha fatto Andrea Agnelli con la Juventus, che ha vinto. È una battaglia che è destinata a distruggere per semprela giustizia sportiva. Evidentemente cambierà tutto“ ha dichiarato Valerio Antonini.

