Vanessa Bryant risponde duramente alla rima del rapper Meek Mill su Kobe Bryant

Nei giorni scorsi, sui social, aveva destato scandalo e indignazione in molti utenti la rima del famoso rapper Meek Mill che citava Kobe Bryant in una canzone che deve però ancora essere pubblicata. In particolare, nella strofa in questione, Meek Mill diceva:

Yeah, and if I ever lack, I’m goin’ out with my chopper, it be another Kobe. Sì, e se dovessi fallire, uscirei col mio elicottero, finirei come Kobe.

Sembrava finita lì, Meek Mill si era anche difeso accusando i suoi non precisati detrattori per questa ondata di odio. Invece la questione è stata riportata alla luce con un certo peso specifico da Vanessa Bryant, moglie di Kobe, che ha attaccato il rapper nelle proprie storie Instagram, pubblicando la rima incriminata e commentando:

Caro Meek Mill, trovo che questa rima sia estremamente insensibile e irrispettosa. Punto. Non conosco la tua musica, ma credo che tu possa fare meglio di così. Se sei un fan, va bene, ma c’è un modo migliore per mostrare la tua ammirazione per mio marito. Questo manca di rispetto e di tatto.

