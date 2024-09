Varese, abbiamo un problema! Coach Mandole: “Senza difesa non si vince”

Le parole di coach Herman Mandole al termine di Germani Brescia-Openjobmetis Varese:

«Sono state due partite diverse: nel primo tempo siamo riusciti a stare in partita mente nel secondo tempo non abbiamo retto l’urto di Brescia. Come detto tempo fa, se non difendiamo e lasciamo 20 tiri in più alle altre squadre, non possiamo competere a questo livello».

Qualche settimana fa in effetti aveva proprio detto che per competere e salvarsi, sarebbe stato necessario difendere in maniera diversa e più dura, come potete leggere QUI.

Sono passati quasi 2 mesi da quella dichiarazione ma non ci è sembrata una Varese diversa da quella del brutto KO con Trento di inizio agosto. Brescia è sicuramente una squadra con talento ma 118 punti sono un’infinità, vuol dire poco meno di 30 di media a quarto, ritmi che a volte è difficile vedere nella regular season NBA, dove però si gioca quasi un quarto in più in totale perché sono 48 minuti contro i 40 del basket FIBA.

Stiamo a vedere se la Varese di Herman Mandole riuscirà a sistemarsi oppure sarà davvero complesso salvarsi con questo atteggiamento difensivo. L’aspetto positivo sono i 31 punti segnati da Nico Mannion, leader dei biancorossi, e i 94 in generale della sfida.

