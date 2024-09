Matteo Boniciolli ha commentato a suo modo la vittoria di Verona contro la sua Torino in Piemonte:

“Sono incazzato come una pantera perché abbiamo giocato una partita perfetta per quelle che sono le nostre qualità. Siamo stati sotto per 38 minuti e mezzo e poi siamo stati capaci di andare sopra di 3 con una gestione dei possessi difensivi e offensivi straordinaria. Poi però Lollo Penna, che gioca in questa categoria da quando ha 15 anni, e Jacob Pullen, che pochi mesi fa vinceva la Coppa Italia di Serie A con Napoli da protagonista, hanno girato l’esito finale del match. Questa squadra, nonostante gli errori e le scelte sbagliate, si meritava la vittoria per la tenuta mentale che ha avuto, non ci siamo mai arresi, non abbiamo mai fatto un passo indietro, non abbiamo mai mollato e siamo arrivati a 1 minuto e 26 sopra di 3 punti”, ha commentato Matteo Boniciolli dopo il KO di Torino contro Verona.

“Quella di oggi è stata simile a quelle partite di calcio dove stai bello accorto per 85 minuti e poi all’88’ segni il gol dell’1 a 0. Peccato però a volte succede che Cristiano Ronaldo ne fa due nei minuti finali e te la mette nel c**0”.

