AJ Griffin si ritira a 21 anni e cambia TOTALMENTE vita

Qualche settimana fa l’ipotesi di ritiro di AJ Griffin era già circolata. La notizia aveva colpito perché il giocatore, scambiato in estate da Atlanta a Houston, ha solo 21 anni ed ha disputato due stagioni in NBA. Scelto con la 16° chiamata assoluta al Draft 2022, Griffin ha disputato un’ottima stagione da rookie con 8.9 punti di media per poi calare molto l’anno scorso e scendere in campo appena 20 volte.

Finora però non si sapevano le motivazioni del possibile ritiro di Griffin, che ci ha tenuto a spiegarle in un video postato su YouTube dal titolo “Why I Decided to quit Basketball…”. Di fatto quindi il 21enne ha ufficializzato la propria decisione e l’addio al basket dopo appena 2 anni. Nel suo video, AJ Griffin ha spiegato cosa farà da qui in avanti: diventerà un pastore religioso. “Per sintetizzare, ho lasciato il basket per seguire Gesù. So che a molte persone sembrerà una rinuncia, ma voglio che sappiate che sono contentissimo di servire dio. Sento che lasciare il basket mi permetterà di diventare un pastore a tempo pieno e servire veramente dio con tutto il mio cuore, oltre che tutto il mio tempo” ha detto Griffin.

Si conclude così a 21 anni la breve carriera da professionista dell’ala americana, che giocava a basket fin da piccolo. Mentre frequentava Duke, dove ha speso l’unica stagione collegiale 2021-22, Griffin era stato nominato nell’ACC All-Freshman Team. L’anno prima, al’Archbishop Stepinac High School di New York, era stato inserito tra i convocati al McDonald’s All-American 2021.