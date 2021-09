Varese alza e abbassa l’intensità, spaventa nel finale ma vince il derby con Brescia

PALLACANESTRO OPENJOBMETIS VARESE – GERMANI BRESCIA: 75-72

(27-12, 11-25, 21-21, 16-14)

Varese vince in casa la prima di campionato nel derby lombardo contro Brescia. Dopo un primo quarto tutto varesino, gli ospiti poi sono stati in grado di rimontare e giocare alla pari con Varese mettendo in scena una partita dalla trama intensa e dal finale da cardiopalma. A fare la differenza per la OJM un Alessandro Gentile che sfiora la tripla doppia con 18 punti, 7 rimbalzi 7 assist, un John Egbnunu da doppia doppia con 12 punti e 13 rimbalzi e un Anthony Beane da 17 con un 3/5 pesantissimo dall’arco. Da sottolineare anche l’esordio di Jones, autore di 16 punti. Per Brescia 18 punti di Della Valle, fondamentali nel finale insieme a quelli di Cobbins (14). 11 di Gabriel.

La gara

Tutto biancorosso l’inizio del primo quarto della stagione varesina. La squadra di Vertemati sfrutta la propria dimensione fisica per mettere a segno i primi punti. Sono Gentile (5 punti) e Jalen Jones (7 punti) a far divertire il pubblico di Masnago e stordire la Leonessa. Il timeout di coach Magro a metà frazione non serve a fermare l’entusiasmo della OJM alimentato dalla prima tripla stagionale di De Nicolao e dalla supremazia fisica di Egbunu che firmano il 20-8.

A cavallo tra primo e secondo quarto, Brescia ferma Varese sui 27 punti segnati e, dal -15, comincia a macinare gioco tornando sotto la doppia cifra di vantaggio con i punti di Burns e Moss per il 28-20. Per la OJM in campo rimettono piede 4/5 del quintetto titolare, ma la fluidità offensiva non è più quella dei primi 10 minuti: i padroni di casa pagano l’1/8 da due – al 16′ – e vedono la Leonessa rimettersi in scia coi punti di Cobbins, Mitrou Long e Moss con un and one, decisivo per il 38 a 37 all’intervallo.

Partita che si gioca sul punto a punto anche in uscita dagli spogliatoi. Più convinta, più aggressivi Brescia che anche nel terzo quarto sembra aver trovato il ritmo per mettere in difficoltà la difesa avversaria sulle rotazioni. Cobbins, Mitrou Long e Della Valle portano consentono agli ospiti di mettere la testa avanti ma è una fiammata varesina, che porta la firma di Anthony Beane, da 9 punti a riaccendere il palazzetto: ‘americano fa esplodere tre bombe che mettono una pezza ai buchi difensivi, ma sul 59-56, Vertemati ferma il gioco.

11 punti tutti nei primi 2 minuti del quarto quarto. Poi nessuna delle due squadre riesce a far andare la palla in fondo alla retina. Sono Alessandro Gentile (16 punti) e poi Beane con un long-two ad interrompere il digiuno bianco rosso e consegnare alla OJM un preziosissimo 69-63 a 3:55 dalla sirena finale. Il finale di partita è da cardiopalma perché nel momento in cui Varese si trova sul 73 a 69, prima Beane e poi Amato dalla rimessa perdono due palloni sanguinosi che permettono a Brescia di accorciare sul 73 a 72. A chiuderla in modo definitivo ci pensa Paulius Sorokas con due liberi (1/4 a cronometro fermo fin qui) che lasciano 1.7 secondi da giocare, ma Gabriel non riesce a capitalizzare. Esordio casalingo con vittoria per Varese nel 2021/22.

Tabellino

Varese: Gentile 18+7+7, Amato 3, Beane 17, Sorokas 3, De Nicolao 3, Wilson 3, Librizzi NE, Egbunu 12+13 rimbalzi, Virginio NE, Ferrero 0, Jones 16, Caruso NE;

Brescia: Gabriel 11, Moore 1, Mitrou Long 9+9 assist, Della Valle 18, Eboua 3, Parrillo NE, Cobbins 14, Burns 6, Laquintana 0, Moss 6, Rodella NE;