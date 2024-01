Varese pecca di cinismo, Belinelli lancia lo sprint decisivo della Virtus Bologna

La Virtus Bologna conquista la 17° giornata di Lega Basket Serie A in casa della Openjobmetis Varese vincendo 69-81. I biancorossi cominciano con grande aggressività ed energia stando al passo delle V Nere, combattendo sotto canestro. La squadra di coach Tom Bialaszewski trova il pareggio a 51 punti con i punti di Olivier Hanlan (12 a fine partita) e Nico Mannion (16) ma si fa scappare le occasioni per prendere la testa della gara in un momento di stop della Virtus. Marco Belinelli (20 punti), MVP della partita è la chiave per lo sprint finale di Bologna.

I punti di Varese arrivano per la maggior parte sotto canestro dove Skylar Spencer e Sean McDermott sono reattivi a rimbalzo: il centro segna 8 punti, l’ala americana conta già 4 rimbalzi a 4’ da giocare nella prima frazione, col risultato sul 15 pari. Bologna prova ad incidere subito: parziale di 3-10 firmato dai 5 punti di Gabriel Lundberg per il 20-27 a cui la OJM però risponde con una fiammata nei primi istanti del secondo quarto. Uno-due da tre punti di Davide Moretti e Matteo Librizzi per il 26-27 che costringe coach Luca Banchi a chiamare timeout. Le V Nere mostrano i muscoli ma Varese non si fa schiacciare e – non è un caso – ritrova ritmo sulla continuità di canestri di Hanlan, Mannion e Spencer. Il buzzer beater di Isaia Cordinier fissa sul 40-47 prima dell’intervallo precedendo un terzo quarto da ritmi alti, ma pochi canestri nei primi 7’.

Varese riesce a pareggiare a quota 51 ma quando potrebbe balzare avanti perde lucidità, e Belinelli punisce per il nuovo +9, 55-64, salendo a 20 punti. Varese vuole rimanere attaccata alla partita ma non trova il modo per colpire una Virtus solida e capace di alzare l’asticella toccando la doppia cifra di vantaggio (67-77). L’inchiodata al ferro di Awudu Abass spegne la bolgia dell’Itelyum Arena portandosi a casa ferro e partita, che finisce 69-81.

Tabellino

Varese: Young 0, Mannion 16, Ulaneo 4, Spencer 12, Woldetensae ne, Moretti 9, Librizzi 3, Virginio ne, Hanlan 12, McDermott 4, Brown 9;

Bologna: Lundberg 12, Belinelli 20, Pajola 0, Mascolo 0, Lomazs 3, Hackett 0, Mickey 4, Polonara 4, Zizic 16, Dunston 5, Abass 10, Cordinier 7;