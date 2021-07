Varese, escape nel contratto di Kell per il Veteran Camp dei Suns

Trey Kell è un nuovo giocatore della Pallacanestro Varese, ma l’estate del nuovo play della OJM non sarà solo con la squadra varesina. La Prealpina riporta che l’americano classe 1996 disputerà la Summer League coi Phoenix Suns dal 7 al 18 agosto in quel di Las Vegas. Nel contratto annuale firmato ieri, ci sarebbe anche una escape nel caso di chiamata per il Veteran Camp della franchigia dell’Arizona.

Kell, dopo la Summer League, sarà con la squadra di Vertemati per concludere il ritiro di Chatillon ad agosto.