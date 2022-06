Varese, il punto sui rinnovi: Sorokas non rimane, De Nicolao sempre più vicino

La questione rinnovi è sempre più delicata per quanto riguarda la Pallacanestro Varese. Alcuni dei giocatori che erano sotto contratto la stagione scorsa, e che sono stati pezzi fondamentali per la salvezza, potrebbero non essere più a roster nel 2022/23. Tra questi Paulius Sorokas, la cui permanenza in biancorosso sembra ormai impossibile, secondo quanto raccolto da BasketUniverso. Nonostante i tentativi di convincimento della dirigenza, il lituano è indirizzato su altre strade che portano lontane da Masnago.

Discorso diverso per Giovanni De Nicolao, che invece sembra destinato a restare la prossima stagione dando continuità ai due anni appena passati con la Openjobmetis. La società varesina inoltre sarà attiva per rafforzarsi nel reparto esterni e sarà alla ricerca inoltre di un centro di peso, ma capace di muoversi negli spazi. Fisico, dinamico e versatile: queste le caratteristiche principali che l’A.D. Luis Scola, il GM Michael Arcieri e lo staff tecnico cercano nei diversi nomi che sono stati proposti per il 2022/23.