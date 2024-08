Varese, Luis Scola su Leonardo Okeke: “C’è in ballo una questione legale. E su Caruso…”

Nel pomeriggio la Pallacanestro Varese ha organizzato un incontro informale con l’Amministratore Delegato Luis Scola che, come da prassi, non si è esentato dal rispondere alle domande spaziando tra tanti temi di interesse in casa biancorossa, come riportato da VareseSport in questo articolo.

Naturalmente si è parlato anche del caso Leonardo Okeke e Luis Scola non ha avuto problemi nel dire come stanno le cose in questo momento, in attesa di futuri sviluppi:

“Leonardo sta vivendo una situazione personale complicata e noi come Club abbiamo deciso di sospenderlo finché il tutto non sarà risolto: c’è in ballo una questione legale, noi stessi non sappiamo ancora i dettagli e non siamo in posizione di valutare una situazione del genere. Lasciamo a chi di dovere il compito di agire. L’Olimpia? Sono nella nostra stessa situazione: non so cosa faranno”.

Luis Scola ha anche parlato della possibilità di prendere Guglielmo Caruso in prestito al posto di Leonardo Okeke ma non c’è possibilità:

“Non è mia abitudine parlare di giocatori di altre squadre e Caruso non è sul mercato. Nel frattempo abbiamo aggiunto due giocatori fino al 31 agosto e dobbiamo aspettare che si risolva la situazione Okeke: se non ci sarà lui, ce ne saranno altri, ma tendo a escludere il 6+6″.

Leggi anche: Trapani Shark, ci siamo con Tibor Pleiss? Ne parla Antonini…