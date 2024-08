Trapani Shark, ci siamo con Tibor Pleiss? Ne parla Antonini…

La Trapani Shark ha seriamente messo gli occhi su Tibor Pleiss, come abbiamo scritto anche nei giorni passati. Il centro tedesco ex Anadolu Efes Istanbul si alternerebbe con Chris Horton nel ruolo di centro e porterebbe tantissima esperienza al roster guidato da coach Jasmin Repesa.

A confermare la trattativa è proprio il Presidente dei siciliani, Valerio Antonini, che ha confermato a TeleSud che sono in dirittura d’arrivo e potrebbero annunciarlo già oggi:

“Speriamo e crediamo di annunciarlo oggi, gli abbiamo fatto un’offerta importantissima. Giocatore straordinario, che ha giocato gli ultimi anni in Turchia. Nazionale tedesco, grande campione. 2 metri e 15, giocatore che sposta gli equilibri della nostra squadra, ma credo anche quelli del campionato. E quindi evidentemente avere un giocatore come Tibor ci potrebbe dare quell’ultimo tassello decisivo per poter dare l’assalto allo Scudetto. Come neopromossa suona un po’ come una bestemmia ma voi lo sapete che io non ho limiti agli obiettivi e credo che la squadra che stiamo facendo non abbia nulla da temere rispetto a Milano e Bologna”.

Stiamo a veder se davvero la Trapani Shark di Valerio Antonini firmerà Tibor Pleiss, centro tedesco che ha giocato 6 stagioni a Istanbul e che ha messo nella sua bacheca 2 titoli di EuroLega.

