Guerschon Yabusele voce fuori dal coro: “Ecco perché NON voglio tornare in NBA”

Guerschon Yabusele è uno dei giocatori migliori dell’EuroLega, protagonista del Real Madrid che sta giocando di fatto un torneo a parte.

Il francese nel 2012 ha iniziato la sua avventura NBA, conclusa dopo due anni e poco spazio sul parquet. Una capatina in Cina e poi la firma con i Blancos, di cui è diventato protagonista. Divenuto negativamente noto anche al di fuori degli appassionati per la rissa dello scorso anno con il Partizan, Yabusele resta un giocatore di altissimo livello per il Real e la nazionale francese.

Al contrario della grandissima parte dei suoi colleghi, però, non ha l’obiettivo NBA e ha spiegato il perché in un’intervista a L’Equipe.

Non voglio mai più vivere stagioni come quelle che ho passato con i Boston Celtics, senza mai sapere quando avresti giocato, né tornare in Cina. Un ritorno in NBA potrebbe piacermi ma ora gioco per la miglior squadra d’Europa, vinco coppe e campionati, perché dovrei rinunciare a tutto questo per andare a scaldare una panchina negli Stati Uniti? Questa estate andrò in Nazionale: io aspetto le Olimpiadi a Parigi, non la NBA.