Varese, perché il rinnovo di capitan Librizzi è in stand-by?

La Openjobmetis Varese sta valutando il rinnovo del contratto del capitano Matteo Librizzi, ma al momento le trattative sembrano in una fase di stallo.

Secondo quanto riportato da La Prealpina, il nodo principale riguarda l’adeguamento economico del contratto del playmaker classe 2002, attualmente in scadenza nel 2026. Le richieste del giocatore e il club non sembrano allinearsi: l’atleta, che percepisce ancora un salario “da giovane”, punta a un compenso che rispecchi il suo attuale rendimento da titolare.

Dopo l’addio di Nico Mannion, Librizzi ha assunto un ruolo chiave nello scacchiere di coach Mandole, confermandosi come uno dei leader della squadra. I suoi numeri sono eloquenti: 11.2 punti di media, 3.8 assist e un impressionante 45% da tre punti in 22.8 minuti a partita. Statistiche che migliorano ulteriormente se si considerano solo le gare successive alla partenza di Mannion.

La dirigenza di Varese riconosce il valore del giocatore, ma per ora la distanza sulle cifre lascia l’operazione in stand-by. Librizzi è una pedina fondamentale non solo per il presente della squadra, ma anche in ottica futura, come dimostrano i gradi di capitano assegnatigli in questa stagione.

La situazione resta da monitorare, con il club consapevole di dover trovare un equilibrio tra le esigenze di bilancio e l’importanza di trattenere uno dei giovani più promettenti del panorama italiano. Un rinnovo che, se portato a termine, consoliderebbe ulteriormente il progetto della Openjobmetis attorno ai suoi talenti cresciuti in casa.

