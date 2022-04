Varese, primi contatti per il rinnovo di Marcus Keene

Con la salvezza ormai messa al sicuro, la dirigenza di Varese comincia a pensare anche alla prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Prealpina, i vertici societari avrebbero intenzione di proporre il rinnovo contrattuale a Marcus Keene (attualmente il miglior marcatore del campionato con 18.8 punti di media) e avrebbero contattato l’agente dell’americano per sondare il territorio.

Per la prossima stagione non meno di 15 mila dollari al mese, che rappresenterebbe lo stipendio più alto per un giocatore a libro paga della Pallacanestro Varese. Ovviamente la OJM vuole provare a blindare Keene per garantirsi anche l’anno prossimo le sue notevoli doti da scorer e leader.