Varese si fa il regalo di Natale in anticipo: 3° KO di fila per Milano in LBA

Openjobmetis Varese – Olimpia EA7 Milano 94-92

(25-19; 29-24; 18-22; 22-27)

Varese vince un derby importantissimo contro un’Olimpia EA7 Milano che sta spendendo tantissime energie in EuroLega e che sta facendo fatica a trovare ritmo in LBA, tant’è che è alla terza sconfitta di fila e ora le Final Eight di Coppa Italia sono tutt’altro che una certezza a 4 giocate dal termine dell’andata. Ora Varese può guardare con maggiore positività la classifica, anche se la strada verso la salvezza è ancora lunga.

1° tempo

I primi 7 minuti del primo quarto sono abbastanza equilibrati ma poi i varesini premono il piede sull’acceleratore per la prima volta in questa gara e chiudono sopra di due possessi pieni grazie ai due liberi segnati dall’ex Davide Alviti. 25 a 19 per i padroni di casa alla prima pausa obbligatoria della contesa.

Nella seconda frazione di gioco si segna davvero tantissimo ma sono comunque i prealpini a tenere in mano le redini del match. Dopo nemmeno due minuti, Keifer Sykes, altro ex del match, porta i suoi alla doppia cifra di vantaggio, che mantengono praticamente fino a fine primo tempo. È proprio l’ex Avellino a fissare il punteggio all’intervallo lungo con una tripla quasi sulla sirena: 54 a 43 per la formazione allenata da Herman Mandole.

2° tempo

Al ritorno dagli spogliatoi l’Olimpia ha un’altra faccia e piano piano cerca di sgretolare le certezze dei varesini, anche se non è semplice perché Varese è in serata di grazia, specialmente il più volte citato Sykes e Jaron Johnson. Per Milano è il solito Zach LeDay a guidare la baracca, coadiuvato dall’ex Nico Mannion, sempre più decisivo per la squadra di Ettore Messina. All’ultimo intervallo obbligatorio del match siamo sul 72 a 65 per i padroni di casa dopo il tiro in sospensione dell’ex Cantù, Alex Tyus.

Varese inizia il quarto quarto con un 5 a 0 di parziale ma i meneghini non hanno nessuna intenzione di perdere questa gara e il solito LeDay segna il canestro del -4 a 3 minuti dal termine. Da questo momento in poi la gara è super equilibrata: Librizzi ha tra le mani dall’angolo la tripla per chiudere la contesa ma la sbaglia, mentre Armoni Brooks non sbaglia sul ribaltamento di fronte: -1 a 14 secondi dal termine. Mannion ha tra le mani la bomba della vittoria ma scheggia a malapena il ferro e Jaylen Hands la chiude con un 1 su 2 dalla lunetta. Varese batte l’Olimpia EA7 Milano con il risultato finale di 94 a 92.

Varese: Akobundu-Ehiogu 5, Alviti 8, Gray 11, Tyus 6+10R, Sykes 17, Librizzi 11, Virginio NE, Reghenzani NE, Assui N’Guessan 0, Fall NE, Hands 15, Johnson 21. All. Herman Mandole.

Milano: Dimitrijevic 10, Mannion 15, Tonut 2, Bolmaro 4, Brooks 19, LeDay 19+14r, Ricci 4, Flaccadori 4, Diop 0, Caruso 0, Shileds 13, Gillespie 2. All. Ettore Messina.

QUI trovi le stats complete del match.