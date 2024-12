CHE TRAPANI! I siciliani ne fanno 107 e fermano la corsa di Trento

La Trapani Shark si conferma una delle più grandi sorprese di questa prima parte di stagione: i granata centrano la sesta vittoria consecutiva fermando la corsa di Trento, unica squadra che era ancora imbattuta in campionato. Dopo 10 partite quindi l’Aquila incappa nella prima sconfitta, 107-99, cadendo sotto i colpi di un fenomenale Amar Alibegovic, 30 punti in 25′ con 9/13 da due e 4/5 da tre.

Trapani ha guidato per tutto il primo quarto e per gran parte del secondo, con eccezione di alcuni frangenti come quando Trento è andata a +4 con Bayehe a 2′ dall’intervallo. I granata hanno comunque ripreso il vantaggio prima della pausa lunga, arrivando al 20′ sul 59-58. Ad inizio terzo quarto un parziale di 7-0 ha portato Trapani sul 68-61 e gli Shark hanno toccato anche il +11 con un alley-oop Notae-Horton. Nell’ultimo quarto Trento è tornata avanti con Pecchia ma ha anche sprecato diverse occasioni per allungare: Trapani ha ringraziato e ha piazzato un altro break di 7-0 per portarsi sul 95-89 a 4′ e mezzo dalla fine. I padroni di casa sono tornati anche a +11 con Brown e Horton e alla fine hanno vinto di 8.

Per Trapani è il nono successo in campionato dopo 11 gare, i siciliani si mantengono secondi in classifica dietro proprio a Trento.

Trapani: Eboua 9, Notae 8, Horton 12, Robinson 11, Rossato 5, Alibegovic 30, Galloway 7, Petrucelli 3, Mollura NE, Pleiss 6, Gentile 2, Brown 14.

Trento: Ellis 11, Cale 3, Ford 17, Pecchia 14, Niang 7, Forray 3, Lamb 17, Bayehe 16, Badalau NE, Zukauskas 11.

Foto: Trapani Shark