Varese, Trey Kell esce dal contratto: accordo quasi chiuso con l’Olimpia Milano

Niente più Cina, Trey Kell vestirà un’altra maglia biancorossa italiana diversa da quella di Varese. Secondo quanto confermato a Basketuniverso, Trey Kell e Olimpia Milano avrebbero quasi chiuso l’accordo. La società milanese pagherà alla Openjobmetis un buyout che si aggira attorno ai 70k mila euro

Kell, giunto a Varese la scorsa estate come fulcro del nuovo progetto, lascerà quindi la società bianco rossa grazie alla clausola che gli permette di uscire dal contratto entro l’11 febbraio.

Le prestazioni di Trey Kell sono state comunque di valore: oltre 15 punti, 4 rimbalzi e 3 assist a partita) in Serie A. In più l’Armani Exchange non dovrà nemmeno spendere un visto per il nostro campionato perché l’ha già “speso” Varese per lei.

Inizialmente Messina aveva detto che non sarebbero intervenuti sul mercato per tappare i problemi di infortuni (soprattutto quello di Shavon Shields, il quale tornerà a inizio primavera) ma poi l’età non proprio giovanissima di Malcolm Delaney e Sergio Rodriguez, il Covid e i vari acciacchi dei giocatori, hanno convinto Milano a mettere nuovamente mano al portafoglio.

Stiamo a vedere se Trey Kell a Milano si tratta dell’ultimo innesto prima della fine del mercato invernale di EuroLega per gli italiani.

