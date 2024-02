Vassilis Spanoulis debutta con una vittoria sulla panchina della Grecia

Il nuovo CT della Grecia, Vassilis Spanoulis, ha esordito con una vittoria sulla panchina ellenica, nelle qualificazioni ad EuroBasket 2025 contro la Repubblica Ceca (priva di Jan Vesely). Spanoulis aveva sostituito Dimitris Itoudis dopo la delusione dell’ultimo Mondiale, chiuso dai greci al quindicesimo posto.

Spanoulis, 41 anni, da tre stagioni ha iniziato la sua nuova carriera di allenatore, prima nelle giovanili e poi con il Peristeri in patria.

Nella vittoria 72-64 sulla Repubblica Ceca, grande protagonista è stato Thomas Walkup con 16 punti, 8 rimbalzi, 8 assist e 5 recuperi, anche se il top scorer è stato l’ex Milano Dinos Mitoglou, con 22 punti e 7 rimbalzi.

Mitoglou, Walkup & Papanikolaou combine for 54 PTS as Spanoulis marks @HellenicBF debut with a win in front of a sold-out crowd! 🇬🇷#EuroBasket x #MakeYourMark pic.twitter.com/B01sQNJdQ5

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 23, 2024