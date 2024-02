Washington Wizards: Jordan Poole e Brian Keefe già ai ferri corti?

Gli Washington Wizards stanno attraversando l’ennesima stagione perdente del loro recente passato, nonostante i continui tentativi di rivoluzione all’interno del roster e dello staff tecnico: fallito il progetto-Porzingis, in estate nella capitale hanno deciso di puntare tutto sul talento di Jordan Poole per costruirgli attorno una squadra che lo potesse responsabilizzare, ma i risultati sono stati a dir poco deludenti.

L’ex guardia dei Golden State Warriors è apparso spesso svogliato, incapace di coinvolgere i compagni e in stagione sta tenendo medie di 15.7 punti, 2.4 rimbalzi e 3.6 assist in 53 partite giocate, tirando con un misero 39.6% dal campo (30.4 da 3), tutte cifre peggiori rispetto alla scorsa stagione nella baia è che stanno precipitando negli ultimi incontri.

Gli Wizards, da quasi un mese hanno deciso di sostituire coach Wes Unseld Jr. (spostandolo nel front office) promuovendo il suo assistente Brian Keefe al ruolo di capo allenatore, cercando di dare un punto di svolta ad una stagione che li vede in questo momento avere il secondo peggior record della NBA (9-46), davanti solo ai Detroit Pistons: uno dei primi cambiamenti imposti dallo stesso Keefe è stata quella di spedire Poole in panchina, giustificando la scelta presa per il bene del gruppo, oltre che dello stesso Jordan Poole.

L’ex Warriors pare, però, non aver preso molto bene la scelta del suo nuovo coach di farlo partire dalla panchina e ne ha parlato ai giornalisti dopo l’ultima partita contro i Denver Nuggets : “Se avete un pochino di buon senso, dovreste sapere come mi sento a riguardo. Continuerò comunque a giocare per aiutare la squadra facendo quello che posso e andando avanti. Non posso farci niente, non posso fare nient’altro se non controllare quello che posso controllare”.

Leggi anche : I Thunder tagliano Pokusevski, futuro in Europa?

Continuano i problemi con la giustizia per Dwight Howard