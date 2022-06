Venezia cerca un’ala forte: Willis e Singleton i più gettonati

La Reyer Venezia entra nel vivo del mercato e si prepara a rivoluzionare il proprio roster dopo una stagione sottotono. La società è al lavoro per costruire una squadra nuovamente competitiva dopo i due campionati vinti nel 2017 e 2019.

Come ogni anno si ripropone la sfida più difficile è quella di trovare un “4” adeguato da portare alla corte di coach De Raffaele. Due i nomi che circolano maggiormente in queste ultime ore: secondo La Nuova di Venezia e Mestre il primo candidato corrisponde al nome di Derek Willis, reduce da una stagione chiusa a 9 punti e 5.6 rimbalzi di media in Eurocup con Badalona, dopo l’esperienza a Brindisi nella stagione 2020/21. Un altro giocatore seguito dalla squadra veneta è Chris Singleton, fresco della sua seconda Eurolega consecutiva con l’Efes. L’ala classe 1989 ha fatto registrare 4 punti e quasi 3 rimbalzi di media in questa stagione e attualmente è free agent.

Accanto a Mitchell Watt, che vestirà un ruolo cardine la prossima stagione, ecco Jason Burnell. L’ala ex Cantù e Sassari sarebbe il primo colpo di questo mercato in casa Reyer.

Molte le piste battute sul fronte degli italiani, a cominciare dall’accordo ormai prossimo con Marco Spissu. Secondo quanto riportato negli ultimi giorni la società veneta ha sondato anche i nomi di Riccardo Moraschini, Matteo Chillo e Amedeo Tessitori.