Venezia scappa a metà partita e vince in scioltezza contro Cremona

UMANA REYER VENEZIA 88-71 VANOLI CREMONA

(27-24, 25-12, 22-20, 14-15)

Inizia con il piede giusto Venezia che come sempre gioca ottimamente di squadra, ma tra tutti spicca la grande prova di Jeff Brooks (15 punti e 7 rimbalzi ma soprattutto sempre la giocata giusta nelle due metà campo), che sembra ritrovato rispetto al finale di esperienza con Milano. Per Cremona buon esordio per Spagnolo e Miller ma tante difficoltà nel reparto lunghi e scarse percentuali soprattutto per Jalen Harris (2/15 totale).

Inizio di partita clamoroso a livello offensivo per entrambe le squadre che nei primi 5 minuti segnano quasi 40 punti totali, con la Reyer che non sbaglia nessuno dei primi 8 tiri e la Vanoli che tiene il passo grazie ai 10 punti fulminei di Matteo Spagnolo, giovanissimo talento all’esordio in serie A. Cremona sorpassa anche i padroni di casa con l’ingresso di Jalen Harris ma poi Venezia segna 5 liberi consecutivi e chiude avanti 27-24 un primo quarto ad altissimo ritmo, con qualche persa di troppo ma anche elevatissime percentuali da 3 (4/5 per la Reyer, 4/6 per la Vanoli). Daye e Brooks, con il loro talento e la loro stazza, hanno vita facile contro Cremona che gioca con quintetti adattati per le difficoltà e i tanti falli dei suoi lunghi (con il centro titolare McNeace sempre fermo per infortunio, al pari di Bramos e Charalampopoulos). Cournooh tiene a contatto i suoi ma poi il calo delle percentuali cremonesi è netto (0/8 da tre nel quarto) e con un parziale di 10-2, guidato dalla gestione di Phillip e dalle scorribande di Tonut permette a Venezia di andare al riposo lungo con 16 punti di vantaggio (52-36).

Malcolm Miller si iscrive alla partita con due triple che riavvicinano temporaneamente Cremona ma Venezia riprende subito l’inerzia della partita giocando con estrema fluidità in attacco raggiungendo anche il massimo vantaggio sul + 24, con un sontuoso Jeff Brooks. La Vanoli trova un parziale di 8-0 cavalcando Tres Tinkle ma in ogni caso la Reyer è sempre in controllo della partita entrando nell’ultimo quarto sul +18 (74-56). Anche Sanders sale di colpi scrivendo la parola fine a una partita che per gli ultimi 10 minuti è solo puro garbage time.

Venezia: Stone 9, Tonut 13, Daye 6, De Nicolao, Sanders 15, Phillip 8, Echodas 7, Mazzola, Brooks 15, Cerella, Vitali 5, Watt 10.

Cremona: Agbamu, Harris 8, Sanogo 2, Pecchia 2, Poeta 1, Spagnolo 15, Tinkle 11, Cournooh 13, Miller 15, Radic 4.