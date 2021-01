Verona interrompe la serie utile di Orzinuovi nell’overtime all’ultimo secondo di gara

Da togliere il fiato. Dal primo all’ultimo secondo. Agribertocchi Orzinuovi- Tezenis Verona, che nel finale ha sorriso agli ospiti con il punteggio di 94-93, sarà ricordata a lungo per l’intensità e la caratura delle due compagini che non si sono risparmiate un attimo. Miles e Spanghero su versante orceano e Greene IV, Tomassini e Candussi su quello veronese sono gli uomini chiave di questa sfida ricca di emozioni che si è decisa soltanto nell’overtime. Orzinuovi sembrava poter prendere il largo nel primo quarto avanti come era di undici punti, poi diventati solo tre all’intervallo lungo. Nei due restanti quarti Verona ha alzato la voce fino a imporre agli avversari i supplementari e a infilare la stoccata vincente all’ultimo secondo con l’illuminatissimo Tomassini. Partita con percentuali impressionanti di tiri da tre andati a bersaglio da una parte e dall’altra. L’Agribertocchi, con questa sconfitta, interrompe una serie utile che durava da otto turni.

PRIMO QUARTO- Due triple di Hollis alzano Orzinuovi in quota, Verona replica con Greene IV anch’egli in tripla. Negri emette un nuovo ruggito per gli orceani ma due tiri liberi di Jones riavvicinano gli scaligeri (7-9). Negri, due triple di Spanghero e Hollis portano Orzinuovi in fuga sul 19-7, Tomassini ricuce un po’ ma Miles ripristina il più dodici dei padroni di casa. Jones e Pini tentano di riavvicinare Verona ma Orzinuovi ricolpisce con un quattro a zero equamente diviso tra due tiri liberi di Mastellari e altrettanti di Galmarini, poi altri due tiri liberi di Jones rifiniscono il punteggio e alla fine del quarto Orzinuovi conduce per 25-14.

SECONDO QUARTO – Candussi risponde a Rupil con un 4-0 che porta la Tezenis a meno sette. Coach Corbani chiama allora il timeout per fare riordinare le idee ai suoi. Al rientro però Verona affonda ancora la lama con Candussi ma Orzinuovi risponde con una tripla di Hollis. Verona si riporta sotto con due triple autografate Severini e Greene IV (31-28 per i bresciani). L’Agribertocchi riavanza leggermente con Negri ma Candussi riporta Verona a meno tre. Si assiste a una continua serie di esecuzioni dall’esito positivo che infiammano la gara di emozione. Spanghero manda a bersaglio due tiri liberi, Greene IV replica. Orzinuovi colpisce ancora con Fokou ai suoi primi tre punti con l’Agribertoccchi, Pini risponde ancora. Orzinuovi largheggia con Zilli ma la risposta veronese ha stavolta il volto di Candussi. Il risultato del secondo quarto è rifinito da due tiri liberi di Spanghero per parte orceana e altrettanti dell’ex Bcc Treviglio Caroti per gli scaligeri e all’intervallo lungo Orzinuovi è avanti per 42-39.

TERZO QUARTO – Verona si riporta sotto con un tiro libero di Jones, Zilli fà ridecollare Orzinuovi ma Verona di farsi seminare non ne vuole sapere e lo fà capire con Tomassini. Nuovo affondo orceano con Spanghero ma Greene IV sfodera ancora il suo talento realizzativo del quale, per la verità, nessuno ha mai dubitato. Tomassini al 3′ griffa il primo sorpasso di Verona sul 47-46, Jones amplia il fossato a favore dei suoi con tre tiri liberi che portano Verona avanti sul 50-46. Miles colpisce dalla lunetta ma Tomassini ripropone il più quattro ospite. Orzinuovi torna a bersaglio con un 3-0 firmato Miles e Hollis ed è ancora a meno uno. Una tripla di Tomassini risospinge Verona a più quattro, Un tiro libero di Galmarini ne ha come risposta uno di Tomassini che lascia Verona avanti per 56-55. Nuova freccia messa da Orzinuovi con una tripla di Spanghero e coach Andrea Diana chiama il timeout per la Tezenis. Verona ridecolla con una tripla di Greene IV, Caroti fà lo stesso e gli scaligeri si trovano in vantaggio massimo di più sei. Zilli riduce il divario con due tiri liberi ma è Verona a condurre per 65-60 a dieci minuti dal termine.

ULTIMO QUARTO – Miles castiga Verona due volte dalla lunetta, Caroti realizza un canestro capolavoro dalla metacampo. Nuovo bis di Miles dalla linea della carità, Candussi però ha per le mani una tripla e non se la lascia sfuggire e Verona va in mare aperto a più undici. Spanghero, Zilli e Miles, però, quasi azzerano il vantaggio veronese riportando Orzinuovi a meno uno: 75-76. Greene torna a muovere il tabellone di Verona ma Zilli e Miles siglano il sorpasso. Greene riporta avanti gli scaligeri con una tripla, gli ospiti poi perdono però Jones per quinto fallo. Candussi porta Verona a più quattro, Miles rimette Orzinuovi a meno uno con una tripla. Orzinuovi perde Spanghero per quinto fallo e Greene IV porta Verona di nuovo al sorpasso. Fine delle trasmissioni? Niente affatto perchè Mastellari rimette tutto in gioco facendo terminare i tempi regolamentari in perfetta parità: 86-86.

OVERTIME – Cinque a zero di Orzinuovi con Zilli e Miles, Tomassini e Candussi rispondono come sanno fare e i bresciani sono avanti per 91-90. Miles si fà buttare fuori per il quinto fallo e Tomassini con due tiri liberi porta Verona prima al pareggio poi al sorpasso. Rupil illude Orzinuovi ma all’ultimo secondo Tomassini infila il colpo definitivo a favore di Verona che prevale per 94-93.

MIGLIORi IN CAMPO

ANTHONY MILES (AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI): impeccabile fiuto realizzativo, ut supra ut semper. Unica stecca, l’essere uscito per quinto fallo quando Orzinuovi più aveva bisogno del suo cecchinaggio in servizio permanente effettivo per cercare di suonare la sinfonia della nona (vittoria consecutiva).

PHIL GREENE IV (TEZENIS VERONA): della serie “la precisione è il mio mestiere” e per di più se ne sta sul parquet fino all’ultimo istante perchè, a differenza dei top scorer Miles e Spanghero, non si fà pizzicare sul quinto fallo.

TABELLINO

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Miles 24, Spanghero 20, Hollis 16, Zilli 12, Negri 8, Mastellari 4, Galmarini 4, Fokou 3, Rupil 2, Tilliander, Spinoni, Guerra. Coach: Fabio Corbani.

Tiri liberi: 18 su 21, rimbalzi 35 (Zilli 13), assist 25 (Miles 8)

TEZENIS VERONA: Greene IV 24, Tomassini 20, Candussi 20, Jones 11, Caroti 10, Pini 4, Severini 3, Janelidze 2, Colussa, Guglielmi, Calvi, Beghini. Coach: Andrea Diana.

Tiri liberi: 20 su 30, rimbalzi 42 (Candussi 12), assist 19 (Tomassini 9),

ARBITRI

Andrea Masi di Firenze, Alessandro Saraceni di Zola Predoso (BO), Fabio Bonotto di Ravenna.

