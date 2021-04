Verso Pesaro-Brindisi, Repesa: “Arriva una squadra che deve essere d’esempio per tutti”

Il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Jasmin Repesa ha presentato il match della 27^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi tornare sul parquet casalingo per la sfida contro la capolista Happy Casa Brindisi.

La vittoria di Bologna ci ha permesso di riprendere fiducia dopo tanto tempo. Questo successo per noi potrebbe essere un nuovo punto di partenza, ho visto passi avanti in difesa. Abbiamo sofferto troppo nel gioco a canestro, ci abbiamo lavorato su e domani faremo meglio. A Pesaro arriva Brindisi, una società che deve essere di esempio per tutti e a cui vanno tutti i miei complimenti per quanto sta facendo in questa stagione. Si tratta di una formazione molto compatta e connessa e che sta ottenendo ottimi risultati. Non a caso si trova in testa alla classifica; Thompson, Harrison e Perkins sono il triangolo su cui si basa la squadra di coach Vitucci.

Arriviamo a questo match con un giorno in più di riposo rispetto alla Happy Casa che ha giocato una partita molto intensa contro Milano ma non sarà determinante. È rientrato Massenat, poi Robinson ma alla fine abbiamo perso Carlos a cui va il mio ringraziamento per quanto ha fatto dentro e fuori dal parquet per far crescere questa società e questa squadra.