Alle parole di Anthony Edwards, che ieri aveva detto di non conoscere affatto Alex Rodriguez, nuovo proprietario dei Minnesota Timberwolves, è arrivata subito la risposta del diretto interessato. La leggenda della MLB ha re-postato il video delle dichiarazioni del rookie nelle proprie storie, taggandolo e scrivendo: “Ciao Anthony. Sono Alex!”.

Messaggio al quale Edwards ha risposto con un “Come va, amico mio?” e una emoji imbarazzata per la propria gaffe.

Edwards è forse il principale candidato al Rookie of the Year se escludiamo LaMelo Ball, infortunato alla mano da qualche settimana fino al termine della stagione. Il rookie dei Timberwolves non è nuovo ad uscite un po’ strambe, come quando aveva dichiarato di “non riuscire a guardare il basket in televisione”. In sua difesa, Edwards era molto piccolo quando Alex Rodriguez giocava in MLB e vinceva le World Series con i New York Yankees nel 2009.

Sicuramente nei prossimi mesi Edwards imparerà a conoscere A-Rod, figura molto popolare negli USA non soltanto per lo sport ma anche nel gossip. Rodriguez è infatti marito di Jennifer Lopez.

