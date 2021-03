Verso Reggio-Pesaro, Repesa: “Sarà una partita molto impegnativa. Massenat ci sarà”

Il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Jasmin Repesa ha presentato il posticipo della 24° giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati contro Reggio Emilia.

La squadra sta lavorando bene e con grande disponibilità per ritrovare la freschezza che ci ha contraddistinto nella prima parte di stagione. Abbiamo inserito Eboua che sotto alcuni aspetti deve lavorare tanto ma sotto altri punti di vista è eccezionale. Lo utilizzeremo nel modo giusto senza esagerare. È reduce dalla G-League e dall’esperienza negli Stati Uniti ma Paul mi piace anche se deve essere presente qui con la testa.

Dopo tre mesi dall’infortunio Massenat è tornato ad allenarsi con noi; non è al 100% ma Frantz ha tanta voglia e punta – come tutti – a terminare la stagione nel miglior modo possibile. Lunedì sera giocherà ma non è ancora vicino al giocatore che conosciamo.

Affronteremo Reggio Emilia, una squadra che – come tutte le formazioni di Caja – ha per caratteristiche base una grande aggressività e intensità. Ci attende una sfida difficile, loro tornano dalla Romania dove hanno fatto bene in Europe Cup. Sarà una partita molto impegnativa ma noi ci siamo preparati in modo adeguato al match di lunedì sera. Ritengo che per loro giocare questi match sia stato un vantaggio in modo anche da integrare al meglio i nuovi innesti. Abbiamo parlato con Delfino che potrebbe sembrare un po’ in calo ma Carlos come sempre anche nell’ultima partita ha messo in campo tanta energia ed esperienza e sa come riprendersi.