Verso Treviso-Fortitudo, coach Menetti: “Serviranno 40′ di intensità e sacrificio difensivo, saremo senza Logan ma sarà una motivazione in più per tutti”

Di seguito le parole di coach Menetti in vista dell’impegno casalingo della sua De’ Longhi Treviso, che domani sera alle 20:45 ospiterà la Fortitudo Lavoropiù Bologna:

“Arriviamo da una partita di grande coesione, in questa serviranno anche combattività e coraggio, 40′ di intensità e sacrificio difensivo. La Fortitudo ha avuto problemi in stagioni ma ha anche tanto talento.

Noi saremo senza Logan. Avremo motivazioni a mille anche senza di lui, che ha problemi ai tendini e anche se sta migliorando è stato fermato dai medici. Finché non sarà al 100% c’è rischio di ricadute. Ci spiace, ma giocare una grande partita senza uno dei nostri giocatori più importanti è una motivazione per tutti. Potrebbe essere un vantaggio per la Fortitudo, ma anche un’arma a doppio taglio: c’è tanta voglia di una grande impresa e di portare a casa i due punti. Abbiamo già giocato senza di lui, i ragazzi sanno come cercare di vincerla, come dimostrato domenica scorsa. Dovremo fare tutti qualcosa in più, anche Lockett che abbiamo scelto per la sua conoscenza del basket europeo.

Stiamo crescendo in difesa, ma dovremo fare molto bene per limitare un attacco come quello della Fortitudo. Loro vorranno riscattarsi dopo una giornata insoddisfacente, hanno giocatori conosciutissimi ma, com’è normale, a 8-9 giornate dalla fine non si va in campo pensando che gli avversari non daranno in massimo. Metteranno in campo le loro cose, noi cerchiamo di focalizzarci su di noi.

Il pubblico? La situazione sta peggiorando, ma non dimentichiamo che l’anno scorso, di questi tempi, eravamo già fermi. All’andata abbiamo fatto una delle nostre partite più intense e concentrate, pur arrivando da un momento di difficoltà. Quel che fa la differenza oggi è proprio la capacità di reagire ai momenti negativi.”

Bolognese e fortitudino dal 1997, studente di Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale e amante del basket a tutto tondo, in ogni sua forma e sfumatura. Collaboratore di BasketUniverso da luglio 2019 per coltivare la mia passione per il giornalismo sportivo.