Verso Varese-Pesaro, Calbini e Pentucci: “Dobbiamo essere aggressivi”

Il vicecoach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Paolo Calbini e l’assistente allenatore Luca Pentucci hanno presentato il match della 22^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet dell’Enerxenia Arena contro la Openjobmetis Varese.

Questa settimana abbiamo lavorato sulle situazioni in cui dobbiamo essere molto più aggressivi, connessi in difesa e pronti per giocare tutte le partite importanti che ci attendono da qui alla fine della regular season. Rispetto alla gara di andata Varese è cambiata, sono arrivati Beane ed Egbunu che apportano ulteriore qualità e maggiori opzioni offensive alla squadra di coach Bulleri.

Ho visto facce di giocatori che vogliono fare bene a Varese per riscattarsi dalla trasferta di Cremona entrando in campo con il giusto atteggiamento. Coach Repesa ci ha detto che dobbiamo essere aggressivi, connessi e mettere in campo tanta intensità. In attacco abbiamo bisogno di muovere molto la palla, abbiamo puntato su questo in settimana per provare a migliorare. Abbiamo tanta rabbia in corpo, sarà una gara molto importante e dovremo mettere in campo tutta l’energia positiva. Da qui alla fine saranno tutti match importanti. A Cremona in panchina ho avuto un atteggiamento troppo passivo, non sono uno a cui piace urlare tantissimo ma domani a Varese trasmetterò maggiore energia ed entusiasmo alla squadra.