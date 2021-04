Verso Venezia-Fortitudo, le parole di De Raffaele: “Affrontiamo queste tre partite una alla volta sperando di essere al completo e sani”

Domani alle 18:00, al Taliercio, si affronteranno Umana Reyer Venezia e Fortitudo Lavoropiù Bologna. Ecco il pre-partita del coach lagunare, Walter De Raffaele:

“In queste ultime giornate la Fortitudo, come tutte le squadre, cerca punti per la salvezza o per ambire anche a qualcosa di più. È una squadra che fa del ritmo, della corsa, della propensione offensiva le proprie armi migliori. Banks lo conosciamo per queste doti, come Aradori, ma hanno messo anche grande forza nell’essere attenti in fase difensiva. Però in questo momento noi dobbiamo concentrarci sulla nostra situazione, che non è semplice. Dovremo essere bravi a gestire queste tre partite prendendo il meglio che verrà, affrontarne una alla volta sperando di essere al completo e il più sani possibile, senza dover spremere ancora una volta i giocatori schierandoli anche fuori ruolo.

La Virtus? Ho letto anch’io del loro interesse (nei miei confronti per la prossima stagione, ndr), ma non ne so niente, perciò non c’è niente da commentare. La mia attenzione in questo momento è rivolta solo alla partita di domani con la Fortitudo.”

Bolognese e fortitudino dal 1997, studente di Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale e amante del basket a tutto tondo, in ogni sua forma e sfumatura. Collaboratore di BasketUniverso da luglio 2019 per coltivare la mia passione per il giornalismo sportivo.