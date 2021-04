NBA – DeAndre Jordan parla del suo ruolo nei Brooklyn Nets

DeAndre Jordan non è stato esattamente un giocatore chiave in NBA per i Brooklyn Nets in questa stagione. Negli ultimi tempi è entrato e uscito dalla formazione titolare e nemmeno l’improvviso ritiro di LaMarcus Aldridge sembra garantire un posto a Jordan nei cinque titolari.

L’ex centro All-Star è stato abbastanza silente per la sua retrocessione a un ruolo di panchinaro dall’arrivo di Aldridge. Di recente, però, Jordan ha parlato della sua attuale mentalità:

“Ho intenzione di affrontare questa situazione come un professionista”, ha detto tramite Brian Lewis del New York Post. “Sappiamo qual è l’obiettivo più grande, qual è l’obiettivo finale. Ed è quello che conta”.

DJ on lineup situation: "I'm going to approach it like a pro….We know what the bigger goal is, the ultimate goal is." #Nets — Brian Lewis (@NYPost_Lewis) April 17, 2021

L’allenatore dei Brooklyn Nets, Steve Nash, ha anche fornito alcuni minuti al 22enne Nicolas Claxton, mentre Blake Griffin ha giocato anche da cinque ogni volta che Brooklyn mette in campo la small-ball. Questi fattori continuano ad avere un effetto sul ruolo NBA di DeAndre Jordan nei Brooklyn Nets ma, a leggere le sue dichiarazioni al New York Post, sembra più che disposto a fare il sacrificio per il bene più grande.

