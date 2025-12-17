Victor Wembanyama

Victor Wembanyama, il lutto e la commozione a margine della finale di NBA Cup

Roberto Caporilli

Sono state ore molto intense per Victor Wembanyama.

Poche ore prima di scendere in campo per la finale di NBA Cup (poi persa con i New York Knicks), la stella dei San Antonio Spurs ha ricevuto una bruttissima notizia. Mentre lui si trovava a Las Vegas, in Francia la nonna è passata a miglior vita. Il lutto ha scosso moltissimo il giocatore transalpino, apparso condizionato anche durante l’incontro, chiuso con una prestazione nella norma. I trattamenti speciali della difesa newyorkese hanno avuto un ruolo importante ma anche il fattore psicologico ha comprensibilmente influenzato Wemby.

Al termine del match la stella degli Spurs ha fatto la sua comparsa in sala stampa ma subito dopo aver ascoltato la prima domanda è scoppiato in lacrime. Il francese si è scusato per l’emotività, comunicando di aver ricevuto da poche ore una bruttissima notizia ma senza aggiungere dettagli. I media statunitensi hanno poi svelato la natura del lutto.

 

