VIDEO: Boban Marjanovic canta una canzone d’amore per il compleanno di sua moglie

Negli anni abbiamo imparato in fretta ad amare Boban Marjanovic per tutto ciò che fa dentro e fuori dal campo: il lungo dei Dallas Mavericks ha dato un’ulteriore prova di essere un personaggio davvero singolare nelle ultime ore, in occasione del compleanno di sua moglie Milica Krstic.

Marjanovic ha fatto coppia con Maxi Kleber, al pianoforte, per cantare una canzone alla moglie: “Shallow”, vista nel film “A Star Is Born” e cantata da Lady Gaga e Bradley Cooper. La versione del serbo è… diciamo un po’ inferiore dell’originale, ma il pensiero sarà stato sicuramente molto apprezzato.

Boban sang this song on Instagram for his wife's birthday, and it's the most wholesome thing I've ever seen. Boban is the best. pic.twitter.com/ngREy91Bly

— Farbod Esnaashari (@Farbod_E) December 30, 2020