Lonnie Walker IV approda in Europa: firmerà per una squadra di EuroLega

Lonnie Walker IV sperava di far parte del roster dei Boston Celtics, con i quali ha disputato la preseason, salvo poi venire tagliato prima dell’inizio della stagione regolare. Il veterano, ex Spurs, Lakers e Nets, non era poi stato inserito nemmeno nel roster dei Maine Red Claws, l’affiliata dei Celtics in G-League, e questo aveva insospettito visto che da qualche settimana si vociferava di un suo possibile trasferimento in Europa.

E di fatti così è stato: poco fa Shams Charania ha annunciato che Walker firmerà un contratto con lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri, lasciando la NBA dopo 6 stagioni. L’americano andrà a rinforzare non poco un roster partito molto forte in EuroLega: i lituani, che stasera hanno vinto di misura contro la Stella Rossa, hanno un record di 5-1, primi a pari merito col Barcellona.

Lonnie Walker IV will sign with Zalgiris Kaunas of the Euroleague, agent George S. Langberg of GSL Sports Group tells me and @BobbyMarks42. The deal will include an NBA buyout clause until Feb. 18. The 25-year-old G has averaged 10 points in 20 minutes a game in six NBA seasons. pic.twitter.com/0ooJDpUTXy

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 30, 2024