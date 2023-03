VIDEO: Bronny James salta in testa al fratello Bryce nello straordinario spettacolo del McDonald’s All-American

Bronny James ha lo stesso atletismo di LeBron James. Se mai ci fosse stato qualche dubbio a riguardo, il giovane ha cancellato tutte le titubanze con una brillante prestazione durante la gara delle schiacciate al McDonald’s All-American di lunedì.

Il più grande dei figli di James ha mostrato i suoi salti nella competizione, mettendo in scena incredibili schiacciate che hanno mandato tutti in delirio. Tuttavia, ciò che ha davvero fatto impazzire tutti è stato il suo folle salto sopra suo fratello Bryce James, che secondo quanto riferito è alto circa 2 metri.

Ecco la schiacciata di Bronny su Bryce:

BRONNY DUNKS IT OVER BRYCE 🔥pic.twitter.com/67czTgUAAu — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 28, 2023

E qui la prima schiacciata:

Bronny James is SHOWING OUT in the McDonald’s All-American Dunk Contest 🤯pic.twitter.com/Xf3St3NqHK — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 28, 2023

Mentre LeBron James non si è unito all’NBA Dunk Contest, forse LeBron James Jr. può farlo per lui una volta arrivato in NBA. Sarà sicuramente una scena epica. Forse la stella dei Los Angeles Lakers potrebbe essere lì con Bronny James che gli salta in testa…

Il McDonald’s All-American Game è previsto per martedì e, di sicuro, ci saranno molti occhi su Bronny. Sulla base di ciò che abbiamo visto dalla sua schiacciata, c’è sicuramente anche molto da aspettarsi da parte del figlio più grande di LeBron James.

