VIDEO: il ritorno EMOZIONANTE del “Chacho” Rodriguez a Milano

Questa sera è tornato a Milano Sergio “El Chacho” Rodriguez nella prima gara da avversario dopo le 3 belle annate in Italia con l’Olimpia.

L’ex CSKA Mosca e Philadelphia 76ers ha dato e vissuto più di quanto avrebbe mai potuto immaginare con le Scarpette Rosse e l’emozione del ritorno al Mediolanum Forum è palpabile:

Heart warming welcome back for Sergio Rodriguez ☺️ pic.twitter.com/tLg3wc3BBA — BasketNews (@BasketNews_com) November 3, 2022

L’Olimpia Milano ha voluto regalare allo spagnolo del Real Madrid la fotografia dello Scudetto dello scorso giugno in formato di quadro. Chi gliel’ha consegnata? Naturalmente Ettore Messina, l’uomo che l’ha portato e coccolato come un figlio in Italia.

Non è facile che un giocatore venga amato così tanto da una tifoseria particolare com’è quella di Milano ma Sergio Rodriguez ci è riuscito. Questo matrimonio non è proseguito solo per questioni di età: l’Olimpia voleva una point guard giovane e su cui costruire il futuro dell’EA7.

Stiamo a vedere se magari in futuro in qualche modo le strade dell’Olimpia e dello spagnolo si reinconteranno. Certamente giocheranno questa sera e poi anche al ritorno al WiZink Center di Madrid. Chissà se poi avranno modo di rivedersi o ai playoff oppure ancora meglio alle Final Four.

