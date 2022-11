I dettagli del caso Josh Primo, accusato di esibizionismo

Josh Primo pochi giorni fa è diventato ufficialmente free agent, dopo che nessuna squadra ha “reclamato” il suo contratto mentre era tra i waivers, dopo il taglio improvviso da parte dei San Antonio Spurs. Nei giorni scorsi era emerso che il motivo della separazione sarebbero più episodi di esibizionismo, con Primo che si sarebbe denudato o comunque avrebbe mostrato i genitali a delle donne.

Oggi sono stati diffusi i dettagli della vicenda. La psicologa dei San Antonio Spurs, Hillary Cauthen, ha fatto causa agli Spurs e al giocatore per diversi episodi di esibizionismo, e quindi molestie sessuali, a partire dal dicembre 2021. La donna avrebbe informato gli Spurs nel gennaio 2022, la franchigia avrebbe però ignorato le sue richieste di provvedimenti. In totale Primo avrebbe mostrato i genitali alla donna per ben 9 volte.

Durissima è stata la risposta dell’avvocato di Josh Primo, William J. Briggs II:

In un atto di tradimento nei confronti del suo giovane cliente, la dottoressa Cauthen, che ha 40 anni, ha dichiarato falsamente che Josh Primo si sarebbe denudato davanti a lei durante numerose sedute di terapia. Le accuse della dottoressa sono una sua completa fabbricazione, un racconto romanzato oppure una totale fantasia. Josh Primo non si è mai denudato intenzionalmente davanti a lei o ad altre persone e non era nemmeno consapevole che le sue parti intime fossero visibili e che uscissero dai suoi pantaloncini.

Ciò che rende queste accuse ancora meno credibili è il fatto che la dottoressa Cauthen non abbia mai informato il paziente di questo fatto. La dottoressa Cauthen era il supporto di Primo per la salute mentale e la sua confidente. Una terapista di cui il signor Primo si fidava. Lei è molto più grande del signor Primo, con molti anni di esperienza come psicologa sportiva. È incredibile che non si sia preoccupata di comunicare al suo paziente che i suoi genitali fossero visibili fuori dai suoi pantaloncini.