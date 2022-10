Bob Myers rompe il silenzio sul litigio tra Draymond Green e Jordan Poole

Nelle scorse ore Bob Myers, presidente dei Golden State Warriors, ha rotto il silenzio su quanto accaduto tra Draymond Green e Jordan Poole. I due sono venuti alle mani durante uno degli ultimi allenamenti e sono dovuti essere separati dai compagni. Alcuni report hanno riferito di un atteggiamento più sbruffone di Poole nell’ultimo periodo, anche se Andre Iguodala e Steve Kerr hanno categoricamente smentito.

Myers ha parlato anche della punizione di Green, che sarà decisa e gestita internamente. Nel frattempo la stella degli Warriors non si è allenata, probabilmente come sanzione per quanto accaduto.

Ho detto a Green: “Sei migliore di così. Non farlo, non fare questo a te stesso, non metterti in questa situazione”. Voglio bene a lui come persona, ma non amo ciò che ha fatto. Gli voglio comunque bene, è una brava persona. Lo è davvero. Ho visto tutte le cose positive che fa, ieri non è stato così. Farà ammenda, e ha già cominciato questa mattina.

Green si sarebbe infatti scusato subito con Poole e i compagni per il proprio irascibile comportamento. Secondo Myers comunque l’episodio non minerà le trattative di rinnovo con Poole, che è in scadenza nell’estate 2023 e ci si aspetta possa rinnovare al massimo salariale. Massimo salariale che anche Green pensa di meritare, il veterano ha una Player Option alla fine di questa stagione per prolungare fino al 2024.

Bob Myers announces Draymond Green did not practice today. He said Draymond apologized to the team. Myers said punishment will be internal. — Kerith Burke (@KerithBurke) October 6, 2022