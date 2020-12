[VIDEO] Jokic la perde, Buddy Hield segna il buzzer beater per la vittoria dei Kings a Denver

La stagione NBA è iniziata decisamente con il botto, cominciando a regalarci emozioni fin dalle prime serate. Nella notte la prestazione irreale di Ja Morant, il finale incredibile fra Celtics e Bucks con Tatum e Antetokounmpo protagonisti (rispettivamente in positivo e in negativo) ma anche un’altra conclusione di partita clamorosa.

Denver Nuggets e Sacramento Kings sono andati all’overtime ma a 6 secondi del termine erano ancora in perfetta parità con palla nelle mani dei padroni di casa. A questo punto arriva l’incredibile palla persa di Nikola Jokic, la schiacciata sbagliata in contropiede da Harrison Barnes (con il probabile fallo di Will Barton non fischiato) e infine il tap-in vincente di Buddy Hield. Come ciliegina sulla torta la corsa negli spogliatoi del giocatore, seguito da tutti i compagni di squadra, a ricordare Derek Fisher nella leggendaria partita con gli Spurs nel 2004.

