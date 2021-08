Il lungo NBA dei New Orleans Pelicans, Jaxson Hayes, ha subito un arresto la scorsa settimana dopo un alterco con la polizia ed è stato successivamente curato per le ferite riportate.

Oggi è emerso un video dell’incidente e la polizia di Los Angeles sta indagando sull’uso eccessivo della forza, secondo TMZ. Le immagini sono molto forti e non ci abitueremo mai nel vedere certe violenze:

HERES THE FULL VIDEO WITH THE AUDIO 🔈 pic.twitter.com/C2o1JVQjny — jose (@KlayForTrey) August 4, 2021

Come puoi vedere, l’NBA Jaxson Hayes ha opposto resistenza all’arresto, ma gli agenti sono stati troppo violenti con lui. Hayes è stato infine preso in custodia la mattina del 28 luglio ed è stato curato in un vicino ospedale. Tuttavia, ha dovuto affrontare accuse e ha pagato una cauzione di 25.000 dollari.

La situazione è iniziato quando la polizia di Los Angeles ha ricevuto una chiamata per violenza domestica da una donna e, quando sono arrivati, Jaxson Hayes era in giardino. Stava cercando di entrare in casa, il che ha portato i poliziotti a usare una forza eccessiva.

L’organizzazione Pelicans ha rilasciato questa dichiarazione sull’incidente:

“Siamo stati informati dell’incidente che ha coinvolto Jaxson Hayes. Stiamo lavorando in collaborazione con l’NBA e i rappresentanti di Jaxson per raccogliere maggiori informazioni e non avremo ulteriori commenti in questo momento”.

