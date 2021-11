VIDEO NBA – Paul George sale in cattedra per la rimonta dei Clippers contro i Thunder

I Los Angeles Clippers hanno vinto (99-94) la seconda partita della loro stagione rimontando nel finale gli Oklahoma City Thunder.

Un successo che porta la firma di Paul George, autore di 32 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. Ma PG è diventato soprattutto l’eroe del finale di gara, ergendosi a protagonista della rimonta biancorossa.

A 2’35” dalla fine i Clippers erano sonno di 9 punti, poi hanno piazzato un parziale di 17-3, portandosi a casa la vittoria. George è salito in cattedra sui due lati del campo: una tripla, poi rimbalzo difensivo, un altro canestro dall’arco, stoppata, un assist, un canestro da due e poi una rubata. In seguito c’è stato un canestro di Jackson, un altro rimbalzo di George e i due liberi che hanno chiuso il match, segnati sempre da PG.

The Clippers were down 82-91 with 2:35 left. Every possession since then:

— PG 3

— PG rebound

— PG 3

— PG block

— PG assist

— PG 2

— PG steal

— Reggie 2

— PG rebound

— Free-throws

Clippers win 99-94. PG finished with 32/9/7/3/2 and 5 threes. pic.twitter.com/ApbqDetKtN

— StatMuse (@statmuse) November 2, 2021