VIDEO NBA – Zach LaVine rende felicissima una tifosa dei Bulls

Zach LaVine ha cambiato la giornata di una fortunata tifosa NBA dei Chicago Bulls presente allo United Center. Oltre ad assicurarsi che i Bulls vincessero con lei, l’ex All-Star le ha persino regalato un souvenir per ricordarlo.

Prima della sofferta vittoria casalinga per 122 a 113 dei Bulls contro i Toronto Raptors, LaVine è arrivato a bordo campo e ha regalato a una ragazza un paio delle sue scarpe Adidas BYW X 2.0 autografate. La giovane fan ha sicuramente apprezzato il momento irripetibile, dato che ha iniziato ad abbracciare immediatamente il regalo della superstar dei Bulls.

Ecco il momento commovente catturato prima della partita.

this is what it's all about. This fan got a pair of shoes from Zach LaVine and look at how excited she is ❤️ pic.twitter.com/LFpFfXaJZp

— Bulls Talk (@NBCSBulls) April 9, 2021