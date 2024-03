VIDEO: RISSA sfiorata tra Knicks e Sixers! DiVincenzo e Oubre protagonisti

La situazione si è surriscaldata tra i New York Knicks e i Philadelphia 76ers nel quarto quarto della sfida di domenica sera al Madison Square Garden, quando DiVincenzo e Kelly Oubre si sono scontrati in seguito al fallo di quest’ultimo sul primo.

DiVincenzo stava cercando di raggiungere il canestro sulla linea di fondo quando Oubre sembra aver colpito la testa della guardia dei Knicks da dietro. Ne è nata una piccola colluttazione, con i giocatori di entrambe le parti che si sono radunati intorno al canestro.

Anche Isaiah Hartenstein ha dato uno spintone a Oubre da dietro, prima che anche il centro dei Knicks ricevesse una spinta sulla schiena dal big man dei Sixers, Paul Reed. Sia Hartenstein che Reed sono stati sanzionati con un fallo tecnico, così come DiVincenzo.

Donte DiVincenzo & Kelly Oubre scuffle, Isaiah Hartenstein gets involved pic.twitter.com/EFVmP3ZWDF — New York Basketball (@NBA_NewYork) March 11, 2024

Per quanto riguarda la partita in sé, è stata Philadelphia ad emergere con una vittoria per 79 a 73. Oubre ha guidato la carica dei Sixers con 18 punti e 10 rimbalzi, oltre a 3 assist e 3 rubate, mentre Reed e Buddy Hield sono usciti dalla panchina realizzando rispettivamente 13 e 16 punti.

I Knicks, pur privi di alcuni giocatori chiave, devono essere frustrati per non essere riusciti ad approfittare di una squadra priva non solo di Joel Embiid ma anche di Tyrese Maxey.

Leggi anche: TRAGEDIA sfiorata alla Buesa Arena: cade un riflettore dal soffitto durante un timeout!