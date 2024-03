TRAGEDIA sfiorata alla Buesa Arena: cade un riflettore dal soffitto durante un timeout!

La partita tra Baskonia e Barcellona, valida per la 24esima giornata della regular season di Liga ACB ha visto la vittoria dei padroni di casa per 103-96: un Markus Howard fantascientifico ha chiuso la gara con 37 punti, compreso il decisivo gioco da 4 che ha chiuso la gara nel finale, mentre per gli ospiti il migliore è stato Jabari Parker (21 punti con 6/11 dal campo e 7/8 ai liberi).

La partita della Buesa Arena ha però visto altri protagonisti oltre ai giocatori in campo: durante un timeout è infatti crollato dal soffitto un riflettore, andando a pochi centimetri dal colpire le cheerleader che in quel momento si stavano esibendo sul palco.

¡SUSTO EN EL BUESA! Se ha caído un foco en mitad del tiempo muerto a pista. Afortunadamente sin consecuencias. #Bufffffffff pic.twitter.com/qs5qI0Tl7f — KIROLEROS.com 101.6fm (@kiroleros) March 10, 2024

Il club basco ha subito emesso un comunicato dove assicura che sta investigando sull’accaduto, avendo chiesto già conto all’impresa che si è occupata dell’installazione dei riflettori.

