La striscia vincente di 15 partite dei Golden State Warriors di Steve Kerr contro gli Houston Rockets si è interrotta, e probabilmente anche nel modo peggiore possibile.

In vantaggio di 1 a soli quattro secondi dalla fine della partita, gli arbitri hanno inspiegabilmente chiamato un fallo su Jonathan Kuminga, mandando Jalen Green alla linea dei tiri liberi con la possibilità di passare in vantaggio, cosa che ha fatto e che ha portato i Rockets alla vittoria dei quarti di finale di NBA Cup per 91-90.

WARRIORS LOSE TO ROCKETS IN FINAL SECONDS AFTER A LOOSE BALL FOUL CALL 😱 pic.twitter.com/zCYuyiBXJD — Bleacher Report (@BleacherReport) December 12, 2024

L’head coach Steve Kerr è rimasto incredulo di fronte a questa svolta degli eventi. Infuriato per la decisione degli arbitri di chiamare un fallo a quel punto della partita, ha dato sfogo alla sua frustrazione durante la conferenza stampa post-partita.

“Non ho mai visto un fallo su una situazione di palla persa a 25 metri dal canestro con la partita in bilico… credo di averlo visto al college una volta 30 anni fa, mai in NBA. È una cosa… inconcepibile. Non capisco nemmeno cosa sia successo. Sono sbalordito. Sono sbalordito… Non credo che un ufficiale di gara delle scuole elementari avrebbe fatto quella chiamata in quella partita”.

Steve Kerr goes in on the refs for almost 2 minutes pic.twitter.com/0JNlM2oTdz — Alex 👋 (@Dubs408) December 12, 2024

