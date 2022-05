Vince Napoli: la Fortitudo Bologna è retrocessa in A2

Questa sera andava in scena la partita più importante dell’anno tra Fortitudo Bologna e Napoli. In palio, al PalaDozza, la salvezza. I partenopei hanno vinto, 56-64, condannando la F alla retrocessione dopo tre anni di Serie A. Con una giornata ancora da giocare infatti sono 4 i punti di ritardo che ha Bologna rispetto a Napoli e Trento.

Una tragedia sportiva per la Fortitudo, tornata tra le “grandi” del basket italiano solo da pochi anni dopo la rifondazione del 2013. I bolognesi saranno la seconda squadra retrocessa in Serie A2 dopo la Vanoli Cremona, al termine di una stagione difficile non solo sul piano dei risultati.

In una partita con tanti errori, da entrambe le parti, Napoli nel finale ha trovato 4 punti da parte di Jordan Parks e Markis McDuffie per rompere la partià sul 56-60. Le conclusioni sbagliate di Procida, Frazier e Benzing hanno fatto il resto, spianando la strada agli azzurri per conquistare la tanto sognata salvezza da neopromossa.