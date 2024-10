LeBron James FURENTE per il calendario della pre-season: “Perché dobbiamo andare fino a Milwaukee?!”

LeBron James ha recentemente manifestato il suo disappunto per il calendario della pre-season NBA. Alla vigilia della partita tra Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks, che si disputerà proprio in casa di questi ultimi, James ha scritto su X piuttosto innervosito: “Qualcuno può spiegarmi per favore perché dobbiamo volare fino a Milwaukee per una partita di pre-season!?!?”.

Can someone please explain to me why we’re getting on a ✈️ and heading to Milwaukee for 1 pre-season game!?!? — LeBron James (@KingJames) October 9, 2024

Questa critica si inserisce in un dibattito sempre più acceso sul calendario NBA, considerato da molti eccessivo in termini di intensità e spostamenti. I viaggi lunghi, con poco tempo per recuperare, sono spesso causa di preoccupazione per la salute dei giocatori. A 39 anni, LeBron è particolarmente attento a preservare le sue energie, e l’idea di affrontare una trasferta transcontinentale per una partita senza peso reale sulla stagione non lo entusiasma, per usare un eufemismo. Da LA a Milwaukee ci sono circa 5 ore e mezza di volo.

I Lakers hanno già disputato due partite di pre-season, entrambe perse, contro Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns, e si preparano ora ad affrontare i Bucks. Dopo questo incontro, torneranno a Los Angeles per sfidare i Golden State Warriors. LeBron James, alla sua 21ª stagione in NBA, ha chiarito che ogni minuto sul campo è prezioso, e preferirebbe non sprecarlo per partite di preparazione.

Nonostante la frustrazione esternata da LeBron, il nuovo allenatore dei Lakers, JJ Redick, sta sfruttando la pre-season per testare rotazioni e strategie in vista della regular season. Nelle prime due partite di pre-season, James ha giocato 16′: tutti contro i Suns, visto che contro i T’Wolves era rimasto in borghese in panchina.

