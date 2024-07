Virtus Bologna, a che punto siamo con Rayjon Tucker?

Oggi dovrebbe/sarà la giornata di Rayjon Tucker alla Virtus Bologna. Diciamo che è il giorno limite che le parti si sono date per decidere cosa fare: chiudere in un verso o in un altro.

Al momento non si registrano particolari interessamenti da parte dell’NBA nei confronti della guardia ex Umana Reyer Venezia e quindi è quasi certo il suo futuro alla Virtus Bologna di coach Luca Banchi.

Rayjon Tucker sarebbe il 15° e ultimo giocatore del roster della Virtus Bologna che lo scorso weekend ha annunciato i 6 nuovi acquisti della prossima stagione: Matt Morgan, Riccardo Visconti, Will Clyburn, Nikola Akele, Andrejs Grazulis e Momo Diouf. Gli 8 giocatori confermati sono Daniel Hackett, Alessandro Pajola, Marco Belinelli, Isaia Cordinier, Tornik’e Shengelia, Achille Polonara, Ante Zizic e Devontae Cacok.

Si tratta sicuramente di un buonissimo roster che potenzialmente è più forte dello scorso anno, anche se forse nel centro sono peggiorati perché Jordan Mickey e Bryant Dunston davano quelle garanzie che Zizic e Cacok non possono garantire sia per quello che hanno fatto vedere sia per motivi fisici. Stiamo a vedere se alla fine Tucker chiuderà il roster della Virtus Segafredo Bologna.

