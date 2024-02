Analisi molto dura ma lucida per Luca Banchi dopo la clamorosa sconfitta della Virtus Bologna nei quarti di finale della Coppa Italia. Il coach delle V Nere ha fatto i complimenti a Reggio Emilia e ha parlato di un approccio sbagliato da parte della sua squadra.

Onore alla UnaHotels che ha disputato una prova decisamente migliore della nostra per coesione e umiltà. Mi prendo le responsabilità per una prestazione del genere in una serata così importante, avevamo il dovere di mostrare un volto diverso e invece la nostra partita non è stata all’altezza. Avevamo preso un buon vantaggio ma l’abbiamo sciupato per superficialità, man mano Reggio Emilia ha acquisito entusiasmo e noi abbiamo continuato a giocare al di sotto delle aspettative. Non è stata una prova degna del supporto che riceviamo, adesso dobbiamo solo abbassare la testa e lavorare. Siamo stati ingenui, superficiali e prevedibili, loro bravi ad approfittarne ma la mancanza di umiltà è stata una delle cose che mi ha fatto più male vedere.