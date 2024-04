Virtus Bologna, due nomi per il mercato: uno sicuro, l’altro un sogno

La Virtus Bologna, come tutte le squadre europee, sta entrando nel periodo decisivo della stagione, con i play in di Eurolega da giocare e la regular season di Serie A ancora da terminare con una posizione da definire, ma la dirigenza bianconera sta già pensando al roster della prossima stagione: sono due i nomi sul taccuino della Virtus, entrambi lettoni, uno praticamente già fatto e un altro che potrebbe essere un colpaccio.

A svelare le notizie in anteprima riguardanti la Virtus Bologna ci ha pensato Paolo Galbiati, coach dell’Aquila Trento, che è intervenuto al podcast Area 52:

Grazulis? Ha visto tanti tipi di pallacanestro, è stato in Russia, ha giocato con Ramondino, con Dalmasson, con Lele Molin e Luca Banchi (in Nazionale). Nel giusto sistema ci sguazza perché è un ragazzo intelligente e serio, capisce prima le cose perché le ha già viste. Ha una bella malizia e secondo me darà una bella mano alla Virtus Bologna. Grazulis potrà fare bene alla Virtus soprattutto se Bologna, oltre a Shengelia, aggiungerà un altro giocatore che gli apra molto il campo per giocare con la sua versatilità. Il giocatore in questione potrebbe essere un suo connazionale, che gioca di là, ma che potrebbe cedere al fascino di una reunion. Ogni tanto tiro qualche “bomba”, magari l’azzecco.

Il primo giocatore a cui Galbiati si riferisce è ovviamente Andrejs Grazulis, assoluto protagonista dell’ultimo Mondiale con la Lettonia di Luca Banchi, con cui è praticamente sicuro si ricongiungerà a Bologna dopo una stagione a Trento alla corte di Galbiati, stagione finita in anticipo per un infortunio al ginocchio sinistro.

L’altro nome, che Galbiati ha lanciato come una bomba, è probabilmente quello di Davis Bertans, tiratore eccezionale classe 1992 in NBA dal 2016 con le maglie di Spurs, Wizards, Mavericks, Thunder e Hornets, la sua franchigia attuale: Bertans ha firmato nel 2020 un quinquennale da 80 milioni di dollari, con early termination option per la stagione 2024/25, a suo favore, se sfruttasse questa opzione sarebbe libero sul mercato, altrimenti avrebbe 5.25 milioni garantiti e ne guadagnerebbe altri 10.75 se il prossimo 10 Gennaio sarà ancora in NBA.

