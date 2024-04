Charlotte Hornets: un ex “italiano” candidato per la panchina

Gli Charlotte Hornets occupano attualmente il 13esimo posto nella Eastern Conference con un record assolutamente negativo di 19 vittorie e 59 sconfitte e sono in cerca di un nuovo capo allenatore per la prossima stagione, in quanto l’attuale head coach, Steve Clifford, passerà ad un ruolo dirigenziale nella franchigia: alcuni possibili nomi sono già circolati, come Charles Lee (assistente di Mazzulla ai Celtics), David Adelman (primo assistente dei Denver Nuggets) e Lindsey Harding, donna capo allenatrice degli Stockton Kings, affiliata di Sacramento in G-League, dov’è stata nominata coach dell’anno.

Adrian Wojnarowski ha riportato nelle ultime ore che gli Charlotte Hornets avrebbero chiesto il permesso ai Los Angeles Clippers per intervistare un assistente di Ty Lue a proposito del lavoro vacante di capo allenatore: si tratta di Jay Larranaga, per 9 stagioni ai Celtics e nelle ultime 3 ai Clippers da assistente, in Italia ha trascorso gran parte della sua carriera da giocatore con le maglie di Viola Reggio Calabria, Olimpia Milano, Virtus Roma, Basket Napoli (con la storica vittoria della Coppa Italia) e JuveCaserta.

Los Angeles Clippers assistant Jay Larranaga will interview for the Charlotte Hornets’ head coaching job, sources tell ESPN. Larranaga has spent three seasons on Ty Lue’s staff after nine years under Brad Stevens and Doc Rivers with the Boston Celtics. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 9, 2024

Leggi anche:

Virtus Bologna, due nomi per il mercato: uno sicuro, l’altro un sogno